Польша добилась освобождения от приема мигрантов в 2026 году
Евросоюз согласился исключить Польшу в 2026 г. из механизма по приему мигрантов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Марчин Кервиньский после заседания министров юстиции и внутренних дел ЕС.
«Польша освобождена от выполнения любых механизмов релокации, а также от любых связанных с этим трат», – заявил Кервиньский в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.
Он добавил, что решение вызвало недовольство ряда южноевропейских государств. В 2026 г. Евросоюз планирует «релоцировать» около 21 000 мигрантов.
13 ноября сообщалось, что Польша, Венгрия, Словакия и Чехия намерены подать в суд на Евросоюз из-за миграционных квот. Пакт о миграции и предоставлении убежища предусматривает, что все страны ЕС должны участвовать в распределении мигрантов пропорционально населению и уровню ВВП. Предлагаются три варианта участия: принять определенное число мигрантов, выплатить 20 000 евро за каждого непринимаемого или профинансировать поддержку стран, испытывающих наибольшую нагрузку.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что страна не будет принимать мигрантов и платить за это. Аналогичную жесткую позицию высказывали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо.