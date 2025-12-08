Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Польша добилась освобождения от приема мигрантов в 2026 году

Ведомости

Евросоюз согласился исключить Польшу в 2026 г. из механизма по приему мигрантов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Марчин Кервиньский после заседания министров юстиции и внутренних дел ЕС.

«Польша освобождена от выполнения любых механизмов релокации, а также от любых связанных с этим трат», – заявил Кервиньский в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

Он добавил, что решение вызвало недовольство ряда южноевропейских государств. В 2026 г. Евросоюз планирует «релоцировать» около 21 000 мигрантов.

13 ноября сообщалось, что Польша, Венгрия, Словакия и Чехия намерены подать в суд на Евросоюз из-за миграционных квот. Пакт о миграции и предоставлении убежища предусматривает, что все страны ЕС должны участвовать в распределении мигрантов пропорционально населению и уровню ВВП. Предлагаются три варианта участия: принять определенное число мигрантов, выплатить 20 000 евро за каждого непринимаемого или профинансировать поддержку стран, испытывающих наибольшую нагрузку.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что страна не будет принимать мигрантов и платить за это. Аналогичную жесткую позицию высказывали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь