Польша добилась освобождения от приема мигрантов в 2026 году

13 ноября сообщалось, что Польша, Венгрия, Словакия и Чехия намерены подать в суд на Евросоюз из-за миграционных квот. Пакт о миграции и предоставлении убежища предусматривает, что все страны ЕС должны участвовать в распределении мигрантов пропорционально населению и уровню ВВП. Предлагаются три варианта участия: принять определенное число мигрантов, выплатить 20 000 евро за каждого непринимаемого или профинансировать поддержку стран, испытывающих наибольшую нагрузку.