Главная / Политика /

МИД Индии рассказал, от чего зависят закупки страной нефти

Ведомости

Индия при закупках энергоносителей ориентируется на состояние рынка и потребности населения, заявил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал.

«Мы последовательно придерживаемся политики, о которой ясно давали понять не раз. Поставки энергоносителей зависят от глобальной динамики на мировом рынке, а также от необходимости обеспечивать энергией по доступным ценам 1,4 млрд человек», – сказал он на брифинге (цитата по ТАСС). Так дипломат ответил на вопрос о том, намерена ли Индия приостановить поставки нефти из России.

По словам Джайсвала, частные компании в стране решают вопрос импорта нефти, обращая внимание на коммерческое предложение, которое при этом зависит от динамики мирового нефтяного рынка.

В августе президент США Дональд Трамп ввел в отношении Нью-Дели дополнительный тариф в размере 25% на покупку российской нефти, увеличив общий тариф до 50%. Американский лидер также говорил, что Вашингтон может распространить аналогичные меры и на других партнеров России.

