МИД Индии рассказал, от чего зависят закупки страной нефти

«Мы последовательно придерживаемся политики, о которой ясно давали понять не раз. Поставки энергоносителей зависят от глобальной динамики на мировом рынке, а также от необходимости обеспечивать энергией по доступным ценам 1,4 млрд человек», – сказал он на брифинге (цитата по ТАСС). Так дипломат ответил на вопрос о том, намерена ли Индия приостановить поставки нефти из России.