За прошедшую ночь в районе ЗАЭС было зафиксировано 10 обстрелов
В ночь с 7 на 8 декабря в районе Энергодара зафиксировали 10 обстрелов, сообщил ТАСС глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Обстановка на Запорожской АЭС стабильная, добавил он. С точки зрения радиационной безопасности также все в порядке. Коллектив станции, по словам главы «Росатома», демонстрирует стойкость.
Сейчас работает очередная миссия МАГАТЭ, рассказал Лихачев. Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.
6 декабря на станции сообщали, что ЗАЭС вновь получает стабильное внешнее питание – в работу введена высоковольтная линия «Днепровская» напряжением 750 кВ. До этого обе внешние линии отключились из-за срабатывания автоматики, и в течение нескольких часов станция полностью оставалась без внешнего энергоснабжения.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что этот сбой электроснабжения стал уже 11-м для станции с начала конфликта.