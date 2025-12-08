Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

За прошедшую ночь в районе ЗАЭС было зафиксировано 10 обстрелов

Ведомости

В ночь с 7 на 8 декабря в районе Энергодара зафиксировали 10 обстрелов, сообщил ТАСС глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Обстановка на Запорожской АЭС стабильная, добавил он. С точки зрения радиационной безопасности также все в порядке. Коллектив станции, по словам главы «Росатома», демонстрирует стойкость.

Сейчас работает очередная миссия МАГАТЭ, рассказал Лихачев. Проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.

6 декабря на станции сообщали, что ЗАЭС вновь получает стабильное внешнее питание – в работу введена высоковольтная линия «Днепровская» напряжением 750 кВ. До этого обе внешние линии отключились из-за срабатывания автоматики, и в течение нескольких часов станция полностью оставалась без внешнего энергоснабжения. 

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что этот сбой электроснабжения стал уже 11-м для станции с начала конфликта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте