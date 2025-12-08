За прошедшую ночь в районе ЗАЭС было зафиксировано 10 обстрелов

6 декабря на станции сообщали, что ЗАЭС вновь получает стабильное внешнее питание – в работу введена высоковольтная линия «Днепровская» напряжением 750 кВ. До этого обе внешние линии отключились из-за срабатывания автоматики, и в течение нескольких часов станция полностью оставалась без внешнего энергоснабжения.