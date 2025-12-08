Газета
Главная / Политика /

Трамп представит план помощи фермерам на $12 млрд

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила масштабный пакет поддержки фермеров на $12 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома. Средства предназначены для производителей, пострадавших из-за падения цен на сельхозкультуры и последствий тарифной политики Вашингтона.

По данным Bloomberg, большая часть пакета – до $11 млрд – будет выплачена фермерам единовременно в рамках новой программы Farmer Bridge Assistance, разработанной минсельхозом США. Получателями станут фермеры с доходом ниже $900 000 в год, которые должны успеть подать данные о посевных площадях до 19 декабря.

Ожидается, что Трамп официально объявит о программе на мероприятии в Вашингтоне в присутствии представителей сельскохозяйственной отрасли и руководства минфина и минсельхоза.

Помощь запускается на фоне недовольства фермеров медленными темпами закупок американской продукции Китаем, который ограничил покупку ряда товаров в ответ на введенные США пошлины.

В ноябре Трамп объявил об ослаблении импортных пошлин на ряд товаров. В список исключений вошли апельсины, бананы, говядина, помидоры, некоторые виды удобрений, какао-бобы, специи, чай, тропические фрукты, фруктовые соки и кофе. Эти товары не будут подвергаться ответным мерам в виде повышения пошлин, о которых было объявлено 2 апреля.

