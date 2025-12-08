Трамп представит план помощи фермерам на $12 млрд

В ноябре Трамп объявил об ослаблении импортных пошлин на ряд товаров. В список исключений вошли апельсины, бананы, говядина, помидоры, некоторые виды удобрений, какао-бобы, специи, чай, тропические фрукты, фруктовые соки и кофе. Эти товары не будут подвергаться ответным мерам в виде повышения пошлин, о которых было объявлено 2 апреля.