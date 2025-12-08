Путин призвал поставить внедрение отечественных инноваций на поток
Внедрение отечественных инноваций, включая технологии искусственного интеллекта (ИИ), автономные системы и цифровые платформы, должно стать массовым и охватывать все сферы жизни – от экономики и социальной сферы до государственного управления. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию.
По его словам, этот процесс необходимо поставить на поток и обеспечить его дополнительными стимулирующими мерами.
Путин подчеркнул, что эта работа является системной задачей, которую правительство должно выполнить в следующем году. Контроль за ее реализацией, как отметил президент, будет осуществляться на уровне вице-премьеров и министров.
Глава государства также указал, что проекты, направленные на технологическое лидерство и развитие инноваций, не могут рассматриваться как ответственность отдельных ведомств.
Он подчеркнул, что их реализация является общенациональной задачей, в которой должны участвовать все уровни власти, научно-исследовательские организации, университеты, институты развития, а также малый и средний бизнес.