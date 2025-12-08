Путин призвал поставить внедрение отечественных инноваций на поток

Внедрение отечественных инноваций, включая технологии искусственного интеллекта (ИИ), автономные системы и цифровые платформы, должно стать массовым и охватывать все сферы жизни – от экономики и социальной сферы до государственного управления. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию.