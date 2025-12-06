Сколько регионы России тратят на научные исследования и инновации: инфографика

Сколько регионы России тратят на научные исследования и инновации: инфографикаНа Москву приходится 36% всех расходов
В России расходы на научные исследования и разработки за последние пять лет выросли в 1,5 раза, а на инновационную деятельность – вдвое. Однако динамика отличается от региона к региону, а вклад отдельных субъектов в общий национальный объем финансирования зачастую неравномерен. О том, какие регионы больше прочих вкладываются в науку и инновации, какие нарастили траты, а какие – сократили, а также в каких из них выше доля молодых исследователей – в графиках «Ведомостей».
Как распределены траты на исследования и разработки
В целом по России затраты на научные исследования и разработки в 2024 г. превысили 1,7 трлн руб., следует из данных Росстата. Это на 14,3% больше, чем годом ранее, и на 56% – чем в 2020 г.
Более трети (36%) всех российских затрат на научные исследования и разработки приходится на компании и организации, расположенные в Москве, – почти 613 млрд руб. Следом с большим отставанием идут Подмосковье (12%, 208 млрд руб.) и Санкт-Петербург (11%, 186 млрд руб.). Среди других регионов выделяются Нижегородская (114 млрд руб.), Свердловская (58 млрд руб.) и Новосибирская (46 млрд руб.) области, Татарстан (45 млрд руб.), Красноярский край (38 млрд руб.), Челябинская (30 млрд руб.) и Самарская (29 млрд руб.) области.
Всего на десять российских субъектов приходится 80% всех расходов на исследования по стране. Доля 31 региона в общей сумме не превышает 0,1%, у еще 15 – не более 0,2%. Наименьшие затраты, согласно данным Росстата, зафиксированы в Ненецком автономном округе (34 млн руб. в 2024 г.), Ингушетии (80,5 млн руб.) и в Республике Алтай (103 млн руб.).
Если же смотреть на темпы роста трат регионов на научные исследования в 2020–2024 гг., то в списке лидеров – Ямало-Ненецкий автономный округ, где расходы выросли более чем втрое – с 200 до 630 млн руб., Татарстан (+164%, до 44,5 млрд руб.), Ярославская (+140%, до 15,5 млрд руб.), Иркутская (+119%, до 12,9 млрд руб.) и Свердловская (+119%, до 58 млрд руб.) области. В Москве траты за пять лет увеличились на 52%, в Московской области – на 60%, а в Санкт-Петербурге – на 46%.
В целом только четыре региона продемонстрировали снижение расходов за этот период: Ингушетия (-28%), Кировская (-21%) и Тверская (-15%) области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (-2,3%).
Где выше доля молодых исследователей
В России в 2010–2020 гг. доля молодых исследователей (до 39 лет) последовательно росла, увеличившись с 35,5 до 44,3%, после чего снизилась до 43,3% в 2024 г., следует из данных Росстата. При этом более половины из них работают в предпринимательском секторе экономики – то есть выполняют преимущественно конструкторские, проектные, технологические и опытно-экспериментальные разработки.
Только в 15 регионах страны доля молодых исследователей превышает 50% от всего исследовательского персонала. Еще в стольких же субъектах этот показатель меньше 30%. Меньше в процентном соотношении молодых исследователей в восточной части России – все расположенные там регионы, за исключением Сахалинской области, показали снижение этого показателя с 2019 г. Выше доля молодых исследователей – в большинстве регионов Уральского и Сибирского федеральных округов.
В целом по округам наименьший показатель у Северо-Кавказского федерального округа (25,2% в 2024 г.) и Дальневосточного (31,9%), наибольший – у Приволжского (48,6%). В Центральном федеральном округе в среднем молодые исследователи составляют 41,6% от общего числа.
С 2010 г. только в 42 регионах России доля молодых исследователей выросла. Сильнее всего показатель увеличился в ЯНАО (с 36,4 до 59,4%), Подмосковье (с 28,3 до 40,4%) и Костромской области (с 26,1 до 37,2%). Наибольшее снижение зафиксировано на Чукотке (с 72,7 до 25%), в Ингушетии (с 38,1 до 13,3%) и Республике Алтай (с 57,3 до 21,8%).
В большинстве субъектов страны рост расходов на исследования и разработки в последние годы не коррелирует с увеличением доли молодых ученых. Так, с 2019 по 2024 г. траты на научную деятельность увеличились в 82 регионах, тогда как доля молодежи в этой сфере выросла лишь в 25 из них.
Инвестиции в инновации растут быстрее трат на исследования
Затраты российских компаний и организаций на разработку и внедрение технологических инноваций и других нововведений в 2019–2024 гг. опередили рост трат на исследования и разработки, увеличившись в 2,3 раза до 4,5 трлн руб., при этом 1,8 трлн руб. приходится на обрабатывающую промышленность. Почти половина (48%) всех расходов относится к регионам Центрального федерального округа (доля общероссийских затрат на научные исследования и разработки – 52%). На Сибирский округ приходится 8,8% трат (на науку – 7,8%), на Северо-Западный – 6,8% (12,7%).
Доля Москвы от общих трат на инновационную деятельность такая же, как и на научные исследования, – 36%. Но вот на втором месте расположился Татарстан с 10% (доля от трат на науку и разработки – 2,6%). У Подмосковья – 7% (12%), Санкт-Петербурга – 3,8% (11%).
19 регионов России имеют долю от общих инвестиций в инновации выше 1%. У 32 субъектов она не превышает 0,1%, еще у девяти – менее 0,2%.
Если в 2019–2024 гг. расходы на научные исследования и разработки увеличили организации в 82 регионах России (без учета новых регионов), то рост инвестиций в инновации за этот же период отмечен в 68 субъектах. Среди прочих выделяются Татарстан (рост трат на научные исследования на 181%, на инновации – на 340%), Калининградская область (104%, 507%), Ярославская область (133%, 318%), Тюменская область (73%, 820%). В Москве рост расходов на инновации значительно опережает затраты на исследования – 216% против 62%.
В процентном соотношении сильнее всего расходы на инновации выросли в организациях, расположенных в Крыму: в 21 раз, почти до 16 млрд руб. В Татарстане траты увеличились в 4,4 раза до 470 млрд руб., в Москве – втрое до 1,6 трлн руб., в Подмосковье – в 2,2 раза до 296 млрд руб. Наибольшее снижение зафиксировано в Туве – сразу в 500 раз, с 2,3 млрд руб. в 2019 г. до 4,5 млн руб. в 2024 г., следует из данных Росстата.