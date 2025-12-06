Сколько регионы России тратят на научные исследования и инновации: инфографика

Если же смотреть на темпы роста трат регионов на научные исследования в 2020–2024 гг., то в списке лидеров – Ямало-Ненецкий автономный округ, где расходы выросли более чем втрое – с 200 до 630 млн руб., Татарстан (+164%, до 44,5 млрд руб.), Ярославская (+140%, до 15,5 млрд руб.), Иркутская (+119%, до 12,9 млрд руб.) и Свердловская (+119%, до 58 млрд руб.) области. В Москве траты за пять лет увеличились на 52%, в Московской области – на 60%, а в Санкт-Петербурге – на 46%.