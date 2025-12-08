Путин рассказал об увеличении выплат компаний при рождении ребенка в 2026 году

Максимальная сумма выплат, которую компании смогут предоставлять сотрудникам при рождении детей и которая не будет облагаться НДФЛ, вырастет до 1 млн руб. в 2026 г., заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его речь опубликована на сайте Кремля.