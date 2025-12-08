Газета
Главная / Политика /

Путин рассказал об увеличении выплат компаний при рождении ребенка в 2026 году

Ведомости

Максимальная сумма выплат, которую компании смогут предоставлять сотрудникам при рождении детей и которая не будет облагаться НДФЛ, вырастет до 1 млн руб. в 2026 г., заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его речь опубликована на сайте Кремля.

«Так, с 1 января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до 1 млн руб. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 000», – сказал глава государства.

Он призвал бизнес активно пользоваться такими возможностями и следовать принципам социальной ответственности. Российский лидер отметил, что этот вопрос будет отдельно обсуждаться на его традиционной встрече с бизнесом в конце текущего года.

В конце ноября Минтруд РФ отмечал, что корпоративные выплаты при рождении ребенка не будут учитываться в доходе семьи при оценке нуждаемости. По данным ведомства, также не будет учитываться при оценке нуждаемости финансовая помощь жителям Курской области, пострадавшим от военных действий.

