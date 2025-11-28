Выплаты работодателя за рождение детей не будут учитывать при назначении пособия

«Ведомости» писали, что в 2026 г. власти проведут эксперимент, который может скорректировать круг получателей единого пособия на ребенка за счет оценки объемов поступления денег на банковские счета и депозиты семьи. Одна из целей эксперимента – оценить, как учет сведений о средствах на счетах и вкладах повлияет на число получателей единого ежемесячного пособия на ребенка. Эксперимент пройдет в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.