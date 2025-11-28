Газета
Выплаты работодателя за рождение детей не будут учитывать при назначении пособия

Корпоративные выплаты при рождении ребенка не будут учитываться в доходе семьи при оценке нуждаемости, сообщил Минтруд РФ со ссылкой на постановление правительства. Правила изменятся с 1 января 2026 г.

«В части доходов исключаются единовременные корпоративные выплаты, предоставляемые компаниями при рождении ребенка», – говорится в сообщении.

Кроме того, не будет учитываться при оценке нуждаемости финансовая помощь жителям Курской области, пострадавшим от военных действий. Также будет увеличен минимальный уровень заработка для назначения пособия, если речь идет о родителях, которые не имеют объективных причин для отсутствия занятости, – он составит восемь МРОТов за 12 месяцев.

«При этом теперь при расчете объема заработка больничные (пособия по временной нетрудоспособности) будут учитываться как доходы, связанные с трудовой деятельностью, а не как социальные выплаты», – добавили в Минтруде.

В трех регионах пройдет пилот по учету оборотов по счетам для единого пособия

Единое пособие – адресная выплата, предназначенная малообеспеченным семьям. Оно назначается семьям со среднедушевым доходом меньше прожиточного минимума на человека.

«Ведомости» писали, что в 2026 г. власти проведут эксперимент, который может скорректировать круг получателей единого пособия на ребенка за счет оценки объемов поступления денег на банковские счета и депозиты семьи. Одна из целей эксперимента – оценить, как учет сведений о средствах на счетах и вкладах повлияет на число получателей единого ежемесячного пособия на ребенка. Эксперимент пройдет в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

