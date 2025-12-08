Газета
Песков отметил высокий интерес к пресс-конференции Путина

Ведомости

В Кремле отметили высокий интерес к пресс-конференции президента Владимира Путина, однако целью мероприятия не является установление каких-либо рекордов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что в этом году пока не было фейковых колл-центров, хотя такие случаи фиксировались в 2024 г.

Традиционные итоговые пресс-конференции президента России проводятся с 2001 г. Исключениями стали 2005 г. и 2022 г., а также период 2008–2011 гг., когда пост главы государства занимал Дмитрий Медведев.

С 2012 г. изменились площадка и формат мероприятия: пресс-конференцию перенесли из Кремля в Центр международной торговли. Журналисты начали использовать яркие таблички и заметные аксессуары, чтобы привлечь внимание президента.

В 2023 г. большая пресс-конференция была объединена с прямой линией в единый формат – программу «Итоги года с Владимиром Путиным». В 2024 г. эта модель стала постоянной. Местом проведения принято считать Гостиный Двор.

Количество обращений, поступивших на прямую линию с президентом, превысило 255 000.

