Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 255 000
Количество обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 255 000. Такие данные были озвучены в эфире телеканала «Россия 1».
Прием вопросов населения для прямой линии с Путиным начался 4 декабря в 15:00 мск. В Кремле сообщали, что граждане могут задать вопросы с помощью сайта программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), в смс-, ммс-сообщении на номер 0-40-40 или позвонить по телефону 8-800-200-40-40.
Прием текстовых и видеовопросов осуществляется через соцсети «Вконтакте», «Одноклассники» и чат-бот в Max. Обращения будут приниматься до окончания прямой линии.
В 2025 г. прямая линия с президентом состоится 19 декабря в 12:00 мск. С 2020 г. она совмещается с большой пресс-конференцией, а с 2023 г. этот формат носит название «Итоги года с Владимиром Путиным». Впервые мероприятия совместили в связи с пандемийными ограничениями.