Елисейский дворец назвал тему переговоров с Зеленским в Лондоне
Темой переговоров в Лондоне между президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Украины Владимиром Зеленским стало предоставление гарантий безопасности Киеву. Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.
Во время переговоров участники подтвердили неизменную поддержку Киева и обсудили гарантии безопасности, разрабатываемые в рамках международных инициатив, включая «коалицию желающих». Отдельное внимание было уделено процессу восстановления Украины и оценке хода переговоров, которые ведутся при посредничестве США.
На этой встрече Макрон заявил, что у Европы есть «козыри на руках» в рамках переговорного процесса по мирному плану Белого дома, который направлен на урегулирование украинского кризиса.
Мерц, в свою очередь, подчеркнул, что Германия скептически относится к ряду пунктов мирного плана Соединенных Штатов. Он отметил, что надеется обсудить такие пункты в ходе переговоров, но не уточнил, о чем именно идет речь.