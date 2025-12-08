Макрон заявил о «козырях на руках» европейцев в переговорах
У Европы есть «козыри на руках» в рамках переговорного процесса по мирному плану Белого дома, который направлен на урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским и другими главами европейских государств, передает The Guardian.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, подчеркнул, что Германия скептически относится к ряду пунктов мирного плана Соединенных Штатов. Он отметил, что надеется обсудить такие пункты в ходе переговоров, но не уточнил, о чем именно идет речь.
8 декабря «РБК-Украина» сообщила, что Зеленский пока не ознакомился с поправками в документ США по Украине из-за риска прослушивания. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров лично должен привезти бумаги и объяснить детали переговоров.
Телеканал CNN отмечал, что в Лондоне проходила встреча Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и Мерцем. Украинский лидер также должен провести переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.