Макрон заявил о «козырях на руках» европейцев в переговорах

У Европы есть «козыри на руках» в рамках переговорного процесса по мирному плану Белого дома, который направлен на урегулирование украинского кризиса. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским и другими главами европейских государств, передает The Guardian.