Зеленский проведет встречу с Рютте, Коштой и фон дер Ляйен в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где его встретил посол страны в Великобритании Валерий Залужный. Ожидается, что украинский лидер заслушает доклад секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова по переговорам с США и обсудит предлагаемый мирный план с европейцами. Об этом сообщает интернет-издание «Страна».
Как сообщает CNN, в Лондоне Зеленский планирует встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Кроме того, 8 декабря украинский лидер также проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.
По данным телеканала, вечером того же дня ожидается визит Зеленского в Рим, где 9 декабря он встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
8 декабря президент Украины говорил, что участники переговоров по урегулированию конфликта по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу. «Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс», – сказал он.
В тот же день глава Белого дома Дональд Трамп выразил сожаление, что украинский лидер до сих пор не ознакомился с американским мирным планом. По словам американского лидера, он думал, что завершить украинский конфликт «будет немного легче, но все оказалось не так просто».