Политика

Зеленский заявил о разногласиях с США по вопросу Донбасса

Ведомости

Участники переговоров по Украине по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу, заявил украинский лидер Владимир Зеленский агентству Bloomberg.

«Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого взгляда на Донбасс», – сказал он.

Элементы плана от США требуют дальнейших обсуждений, включая гарантии безопасности. Зеленский хочет получить ответ, как Украину защитят европейские партнеры.

8 декабря глава Белого дома Дональд Трамп выразил сожаление, что украинский лидер до сих пор не ознакомился с американским мирным планом. По словам американского лидера, он думал, что завершить украинский конфликт «будет немного легче, но все оказалось не так просто».

1 декабря Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном сообщил, что территориальный вопрос был самым сложным на переговорах Украины и США, его обсуждали 6,5 часа.

