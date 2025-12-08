Суд ООН принял к рассмотрению иски России к Украине по делу 2022 года

В документе подчеркивается, что требования Москвы напрямую связаны с предметом исковых заявлений Украины и подпадают под юрисдикцию суда. Решение было одобрено большинством – 11 против 4. Фактически в суде признали аргументы России, инстанция рассмотрит их.