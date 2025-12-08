Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Суд ООН принял к рассмотрению иски России к Украине по делу 2022 года

Ведомости

Международный суд ООН признал ответные исковые требования России в деле, которое расследуется по заявлению Украины от 2022 г. из-за возможных нарушений конвенции о геноциде, говорится в постановлении инстанции.

В документе подчеркивается, что требования Москвы напрямую связаны с предметом исковых заявлений Украины и подпадают под юрисдикцию суда. Решение было одобрено большинством – 11 против 4. Фактически в суде признали аргументы России, инстанция рассмотрит их.

Суд определил для Украины 7 декабря 2026 г. сроком, до которого необходимо подать ответ на иски России. Москва может направить свои возражения к 7 декабря 2027 г.

8 декабря Генпрокуратура РФ утвердила обвинения в геноциде в отношении нынешних и бывших членов высшего политического и военного руководства Украины. Среди них экс-глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, посол страны в Великобритании Валерий Залужный, бывший президент Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустем Умеров и др.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь