Суд ООН принял к рассмотрению иски России к Украине по делу 2022 года
Международный суд ООН признал ответные исковые требования России в деле, которое расследуется по заявлению Украины от 2022 г. из-за возможных нарушений конвенции о геноциде, говорится в постановлении инстанции.
В документе подчеркивается, что требования Москвы напрямую связаны с предметом исковых заявлений Украины и подпадают под юрисдикцию суда. Решение было одобрено большинством – 11 против 4. Фактически в суде признали аргументы России, инстанция рассмотрит их.
Суд определил для Украины 7 декабря 2026 г. сроком, до которого необходимо подать ответ на иски России. Москва может направить свои возражения к 7 декабря 2027 г.
8 декабря Генпрокуратура РФ утвердила обвинения в геноциде в отношении нынешних и бывших членов высшего политического и военного руководства Украины. Среди них экс-глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, посол страны в Великобритании Валерий Залужный, бывший президент Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустем Умеров и др.