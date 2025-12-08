Генпрокуратура утвердила обвинение в геноциде против руководства УкраиныСреди них Ермак, Залужный, Умеров и др.
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинения в геноциде в отношении нынешних и бывших членов высшего политического и военного руководства Украины. Среди них экс-глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, посол страны в Великобритании Валерий Залужный, бывший президент Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустем Умеров и др. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.
Они заочно обвиняются по ст. 357 УК РФ (геноцид). Сейчас объявлены в международный розыск. Кроме того, Басманный районный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР).
С апреля 2014 г. по сегодняшний день, по данным следствия, обвиняемые и другие должностные лица на территории Украины отдавали приказы военнослужащим о применении огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетных и артиллерийских вооружений против мирного населения Донецкой и Луганской народных республик с целью геноцида.
В результате этих операций погибли почти 5000 жителей, более 18 500 получили ранения, из них 1275 – несовершеннолетние. Было частично или полностью разрушено свыше 153 000 объектов гражданской инфраструктуры, включая около 138 000 жилых домов.
5 декабря МИД РФ сообщал, что Международный суд ООН встал на сторону России в рамках встречных обвинений в отношении Киева о предупреждении преступлений геноцида. В частности, он выразил готовность дать оценку действиям Украины и ее пособников.