Генпрокуратура утвердила обвинение в геноциде против руководства Украины

С апреля 2014 г. по сегодняшний день, по данным следствия, обвиняемые и другие должностные лица на территории Украины отдавали приказы военнослужащим о применении огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетных и артиллерийских вооружений против мирного населения Донецкой и Луганской народных республик с целью геноцида.