Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Генпрокуратура утвердила обвинение в геноциде против руководства Украины

Среди них Ермак, Залужный, Умеров и др.
Ведомости

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинения в геноциде в отношении нынешних и бывших членов высшего политического и военного руководства Украины. Среди них экс-глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, посол страны в Великобритании Валерий Залужный, бывший президент Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Рустем Умеров и др. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства.

Они заочно обвиняются по ст. 357 УК РФ (геноцид). Сейчас объявлены в международный розыск. Кроме того, Басманный районный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР).

В МИД РФ заявили о готовности суда ООН оценить преступления Киева

Политика / Международные новости

С апреля 2014 г. по сегодняшний день, по данным следствия, обвиняемые и другие должностные лица на территории Украины отдавали приказы военнослужащим о применении огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетных и артиллерийских вооружений против мирного населения Донецкой и Луганской народных республик с целью геноцида.

В результате этих операций погибли почти 5000 жителей, более 18 500 получили ранения, из них 1275 – несовершеннолетние. Было частично или полностью разрушено свыше 153 000 объектов гражданской инфраструктуры, включая около 138 000 жилых домов.

5 декабря МИД РФ сообщал, что Международный суд ООН встал на сторону России в рамках встречных обвинений в отношении Киева о предупреждении преступлений геноцида. В частности, он выразил готовность дать оценку действиям Украины и ее пособников.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её