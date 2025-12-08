Путин продлил до апреля разрешение платить за российский газ в разных банках
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому разрешение иностранным покупателям платить за российский газ не только в Газпромбанке, но и в других кредитных организациях продлевается до 1 апреля 2026 г. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
Указ вступает в силу со дня подписания. Предыдущий документ того же содержания должен был перестать действовать 31 декабря 2025 г. Последний раз решение продлевали 22 сентября.
Решение связано с введенными в ноябре 2024 г. американскими рестрикциями в отношении Газпромбанка.
5 декабря 2024 г. Путин обновил порядок оплаты поставок газа из России иностранными покупателями. Согласно указу российского лидера, Газпромбанк обязан открывать специальные рублевые счета типа «К» и валютные счета типа «К» российским поставщикам, чтобы на них зачислялись средства от иностранных покупателей.