Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин продлил до апреля разрешение платить за российский газ в разных банках

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому разрешение иностранным покупателям платить за российский газ не только в Газпромбанке, но и в других кредитных организациях продлевается до 1 апреля 2026 г. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Указ вступает в силу со дня подписания. Предыдущий документ того же содержания должен был перестать действовать 31 декабря 2025 г. Последний раз решение продлевали 22 сентября.

Решение связано с введенными в ноябре 2024 г. американскими рестрикциями в отношении Газпромбанка.

5 декабря 2024 г. Путин обновил порядок оплаты поставок газа из России иностранными покупателями. Согласно указу российского лидера, Газпромбанк обязан открывать специальные рублевые счета типа «К» и валютные счета типа «К» российским поставщикам, чтобы на них зачислялись средства от иностранных покупателей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её