Путин продлил до апреля разрешение платить за российский газ в разных банках

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому разрешение иностранным покупателям платить за российский газ не только в Газпромбанке, но и в других кредитных организациях продлевается до 1 апреля 2026 г. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.