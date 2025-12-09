Газета
Политика

Дмитриев отметил способность Трампа насквозь видеть разжигателей конфликта

Ведомости

Президент США Дональд Трамп видит тех, кто разжигает конфликт на Украине, насквозь, как и их саботаж. Об этом заявил в соцсети X глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Шах и мат. Президент Трамп насквозь видит разжигателей войны и их саботаж», – написал он. Так политик прокомментировал репост публикации газеты New York Post американского лидера.

Трамп поделился материалом, в заголовке которого европейцев назвали «импотентными». NYP выразило мнение, что эти страны просто злятся, в то время как глава Белого дома справедливо отодвигает их в сторону в рамках мирного процесса по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря заявил, что вместе с ЕС подготовит новую версию плана по урегулированию и направит его в ближайшее время в Вашингтон. По словам украинского лидера, позиции Киева и Белого дома по вопросу завершения конфликта отличаются.

