Япония отказалась использовать замороженные активы РФ для кредита Киеву
Япония отклонила предложение Евросоюза о присоединении к плану по применению замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Два европейских дипломата сообщили изданию, что Япония «дала понять», что не может применить замороженные на ее территории российские активы на сумму около $30 млрд для выдачи кредита Украине.
Издание отмечает, что решение Токио «разрушило надежды блока на международную поддержку этой инициативы».
3 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что коллегия ЕК одобрила выдачу «репарационного кредита» Украине за счет замороженных российских активов. Европейские лидеры должны обсудить план 18 декабря. Говоря о позиции Бельгии, которая выступала против выделения Украине «репарационного кредита», фон дер Ляйен заверила, что ЕК выслушала озабоченности Брюсселя и учла почти все из них.
7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что замороженных российских активов хватит еще на пару лет поддержки Украины в конфликте. По его словам, за конфискацией последует ответственность, которая будет наложена на конкретные государства и конкретных людей. Представитель Кремля также напомнил об опасениях Бельгии, подчеркнув, что страны не хотят брать на себя эту ношу.