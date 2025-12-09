Япония отказалась использовать замороженные активы РФ для кредита Киеву

7 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что замороженных российских активов хватит еще на пару лет поддержки Украины в конфликте. По его словам, за конфискацией последует ответственность, которая будет наложена на конкретные государства и конкретных людей. Представитель Кремля также напомнил об опасениях Бельгии, подчеркнув, что страны не хотят брать на себя эту ношу.