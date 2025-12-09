Газета
Трамп заявил о плохом направлении движения для Европы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Европейской комиссии оштрафовать платформу X, заявив, что Европа «идет в очень плохом направлении». Свою позицию он высказал во время встречи с представителями сельскохозяйственного сектора в Белом доме.

Комментируя вопрос о штрафе, Трамп охарактеризовал действия Брюсселя как «неприятные».

«Я не думаю, что это правильно. Европа должна быть очень осторожна», – сказал он (цитата по ТАСС).

Трамп также выразил обеспокоенность текущим политическим курсом Евросоюза. По его словам, «это очень плохо, очень плохо для людей».

5 декабря официальный представитель ЕК Тома Ренье заявил, что на соцсеть Х был наложен штраф в размере 120 млн евро за нарушение закона о цифровых услугах. По его словам, это первое взыскание за такое нарушение.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что штраф ЕК на X стал атакой не только на нее, но и на все технологические платформы и население США. Он подчеркнул, что дни цензуры для американского населения в онлайн-формате закончились.

