Навроцкий не поедет на Украину по приглашению Зеленского

Президент Польши Кароль Навроцкий не планирует посещать Украину, несмотря на приглашение лидера республики Владимира Зеленского. Встреча готовится в Варшаве, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в соцсети X.

По словам Пшидача, в стране рады, что «отношения с Польшей важны для президента Украины».

«Для нас также важны добрососедские отношения с Украиной, основанные на взаимном уважении. Мы прорабатываем дату встречи президентов в Варшаве посредством открытых и активных дипломатических контактов», – написал он.

6 ноября Навроцкий заявил, что помощь Украине не должна приводить к ослаблению польской позиции на международной арене. По его словам, некоторые действия Киева для него «небезразличны» и говорят об отсутствии благодарности польскому народу.

