The Times: соглашение по конфискации активов РФ подготовят в ближайшее время

Ведомости

Соглашение об изъятии замороженных российских активов в Европе для помощи Украине будет достигнуто на этой или следующей неделе, пишет The Times, основываясь на итогах переговоров лидеров Украины, Великобритании, Германии и Франции.

Сумма включает в себя до 100 млрд фунтов ($133 млрд). Великобритания, уточняет газета, передаст активы на 8 млрд фунтов ($10,6 млрд). Замороженные российские активы позволят Украине продержаться еще два года.

Газета пишет, что этот источник финансирования рассматривается как один из немногих козырей, имеющихся у европейцев на мирных переговорах. Он позволит не допустить навязывания Украине какой-либо сделки со стороны США.

Источники газеты сообщили, что европейские лидеры ожидают интенсивных дипломатических переговоров в ближайшие дни.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

После встречи украинский лидер заявил, что у Киева нет права, согласно конституции, отказываться от территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией. Зеленский подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности не будет рассматриваться. По его мнению, это также противоречит нормам международного права.

