The Times: соглашение по конфискации активов РФ подготовят в ближайшее время

После встречи украинский лидер заявил, что у Киева нет права, согласно конституции, отказываться от территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией. Зеленский подчеркнул, что обмен территорий на гарантии безопасности не будет рассматриваться. По его мнению, это также противоречит нормам международного права.