Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи с кончиной посла России Мацегоры
Председатель КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в Северной Корее Александра Мацегоры. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В телеграмме говорится, что Мацегора был близким другом и товарищем корейского народа. Ким Чен Ын отметил, что благородная жизнь посла будет вечно сиять и оставаться в памяти народов двух стран. Он пожелал родным преодолеть боль утраты и скорее достичь покоя.
В телеграмме лидера Северной Кореи подчеркнуто, что неожиданная кончина посла стала большой утратой в то время, когда развитие двух стран вступило в важную историческую фазу.
Мацегора скончался 6 декабря на 71-м году жизни. Служба послом в КНДР Мацегоры пришлась на такие разные периоды, как время ужесточения санкций из-за ядерной программы, жесткая изоляция во время пандемии COVID-19 и бурное развитие российско-северокорейских связей с 2024 г., во что он внес большой личный вклад. Мацегора был одним из самых открытых для СМИ послов России в зарубежных странах.