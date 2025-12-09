Герасимов назвал главную задачу ВС РФ после взятия Красноармейска

Герасимов назвал главную задачу ВС РФ после взятия КрасноармейскаПо его словам, сейчас продолжается ликвидация сил противника, окруженных у Димитрова
Главной задачей группировки войск «Центр» после взятия Красноармейска в ДНР стала ликвидация украинских подразделений, окруженных у Димитрова. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов по итогам рабочей поездки в зону боевых действий.
По его словам, пятая отдельная мотострелковая бригада 51-й армии ведет уничтожение украинских формирований, заблокированных в городе. «На сегодняшний день южная часть города освобождена и находится под полным нашим контролем. Это составляет более 30% от общего количества зданий в городе», – сказал Герасимов.
Герасимов подчеркнул, что взятие Красноармейска стало важнейшим этапом освобождения Донбасса. Сейчас в городе проводится зачистка жилых кварталов, эвакуированы в безопасные районы более 200 человек. По его словам, российские военнослужащие действовали инициативно, грамотно и использовали неожиданные для противника тактические решения.
2 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Красноармейск находится уже полностью под контролем российской армии. Он приглашал убедиться в этом иностранных журналистов. А 4 декабря глава ДНР Денис Пушилин рассказывал о планах скоро начать восстановление Красноармейска. По его словам, это важный транспортный узел, который будет являться неотъемлемой частью промышленной и транспортной составляющей региона.