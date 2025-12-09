Герасимов назвал главную задачу ВС РФ после взятия Красноармейска

2 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Красноармейск находится уже полностью под контролем российской армии. Он приглашал убедиться в этом иностранных журналистов. А 4 декабря глава ДНР Денис Пушилин рассказывал о планах скоро начать восстановление Красноармейска. По его словам, это важный транспортный узел, который будет являться неотъемлемой частью промышленной и транспортной составляющей региона.