Бабиш стал премьер-министром Чехии
Президент Чехии Петр Павел назначил лидера движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрея Бабиша премьер-министром страны. Об этом сообщает CT24.
Бабиш возвращается в должность премьер-министра менее чем через четыре года.
«Чешская Республика находится в непростом контексте безопасности и экономики, и ей предстоит решить ряд проблем, которые не понравятся обществу», – сказал Павел, назначая Бабиша премьер-министром.
Президент подчеркнул, что «потребуется не только дальновидность, но и смелость, а также отказ от сомнений в связях с Европейским союзом и Североатлантическим альянсом (НАТО)».
CT24 указывает, что 71-летний Бабиш стал самым пожилым политиком, когда-либо возглавлявшим правительство республики.
4 октября чешское статистическое управление сообщало, что ANO получила 35% голосов на выборах в чешский парламент, что стало лучшим результатом в истории партии.