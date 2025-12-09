Газета
Главная / Политика /

Бабиш стал премьер-министром Чехии

Ведомости

Президент Чехии Петр Павел назначил лидера движения «Акция недовольных граждан» (ANO) Андрея Бабиша премьер-министром страны. Об этом сообщает CT24.

Бабиш возвращается в должность премьер-министра менее чем через четыре года.

«Чешская Республика находится в непростом контексте безопасности и экономики, и ей предстоит решить ряд проблем, которые не понравятся обществу», – сказал Павел, назначая Бабиша премьер-министром.

Президент подчеркнул, что «потребуется не только дальновидность, но и смелость, а также отказ от сомнений в связях с Европейским союзом и Североатлантическим альянсом (НАТО)».

CT24 указывает, что 71-летний Бабиш стал самым пожилым политиком, когда-либо возглавлявшим правительство республики.

4 октября чешское статистическое управление сообщало, что ANO получила 35% голосов на выборах в чешский парламент, что стало лучшим результатом в истории партии.

