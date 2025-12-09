Германия утвердит военные закупки на 52 млрд евро

5 декабря бундестаг большинством голосов утвердил законопроект о возвращении в Германии добровольной воинской службы. Призыв в стране отменен с 2011 г., и немецкая армия сейчас считается профессиональной. Эта мера призвана нарастить личный состав бундесвера с текущих 183 000 человек до 260 000 к 2035 г. и получить 200 000 резервистов. Аналогичный механизм действует в соседней Франции.