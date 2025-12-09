Германия утвердит военные закупки на 52 млрд евро
Германия готовится одобрить рекордный пакет оборонных закупок на сумму 52 млрд евро, пишет Bloomberg.
Согласно источникам агентства, депутаты бундестага на следующей неделе рассмотрят 29 крупных контрактов, охватывающих закупку экипировки, боевых машин пехоты Puma, системы ПРО Arrow 3, разведывательных спутников и других видов военной техники. Пакет направлен на ускоренную модернизацию вооруженных сил Германии и укрепление обороноспособности страны.
После начала конфликта на Украине Германия отказалась от прежней политики бюджетной сдержанности и приступила к масштабному перевооружению. Бывший канцлер Олаф Шольц называл это историческим поворотом, а нынешний глава правительства Фридрих Мерц расширил оборонные обязательства.
Мерц заявил, что Германия должна «быть способной защитить себя, чтобы никогда не пришлось делать это на практике», отметив, что мировая обстановка радикально изменилась. Его коалиция намерена достичь нового стандарта НАТО – тратить 3,5% ВВП на оборону – к 2029 г., что существенно опережает целевой срок альянса.
5 декабря бундестаг большинством голосов утвердил законопроект о возвращении в Германии добровольной воинской службы. Призыв в стране отменен с 2011 г., и немецкая армия сейчас считается профессиональной. Эта мера призвана нарастить личный состав бундесвера с текущих 183 000 человек до 260 000 к 2035 г. и получить 200 000 резервистов. Аналогичный механизм действует в соседней Франции.