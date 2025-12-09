Путин примет участие в мероприятии, посвященном Дню героев Отечества
По случаю Дня героев Отечества президент РФ Владимир Путин примет участие в соответствующем торжественном мероприятии, которое состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Ожидается, что президент РФ выступит перед героями страны, после чего состоится церемония вручения госнаград. Песков назвал это мероприятие славным и значимым.
Кроме того, 9 декабря Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Вступительное слово произнесет глава совета Валерий Фадеев. Мероприятие будет посвящено вопросам защиты прав участников спецоперации и членов их семей, реабилитации инвалидов, развития судов присяжных, а также рисков применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах и мер по обеспечению прозрачности его алгоритмов.
Глава государства также обсудит с советом совершенствование правил дорожного движения для курьеров, системы проактивного предоставления межсоциальной поддержки, паллиативной помощи и др.
9 декабря с докладом перед Путиным выступит президент Российской Академии наук (РАН) Геннадий Красников.
Кремль 8 декабря сообщал, что в День героев Отечества Путин вручит Героям России медали «Золотая Звезда». В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца пройдет торжественное мероприятие, на которое приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников будут Герои Советского Союза, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия и награжденные тремя и более орденами Мужества.