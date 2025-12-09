Путин примет участие в мероприятии, посвященном Дню героев Отечества

Кроме того, 9 декабря Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Вступительное слово произнесет глава совета Валерий Фадеев. Мероприятие будет посвящено вопросам защиты прав участников спецоперации и членов их семей, реабилитации инвалидов, развития судов присяжных, а также рисков применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах и мер по обеспечению прозрачности его алгоритмов.