Путин не планирует встречаться с Сийярто в Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин не планирует переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, который находится с визитом в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Таких планов нет, но мы знаем, что у господина Сийярто очень насыщенная программа пребывания, очень много контактов, которые носят прикладное значение», – сказал Песков.

По словам представителя Кремля, в России высоко ценят такую заинтересованность коллег из Венгрии.

9 декабря во время заседания российско-венгерской межправкомиссии Сийярто заявил, что Москва и Будапешт должны вместе противостоять давлению, которое оказывается на государства.

