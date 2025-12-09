Сийярто: РФ и Венгрия должны вместе противостоять давлению извне
Москва и Будапешт должны вместе противостоять давлению, которое оказывается на государства, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время заседания российско-венгерской межправкомиссии в Москве.
«Через много лет перерыва наконец-то мы должны совершить рывок, чтобы выросли показатели нашего взаимодействия», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
2 декабря Сийярто заявил, что в настоящее время Европа ведет подготовку к войне с Россией. Министр заявил, что, согласно стратегическим документам Евросоюза (ЕС), полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 г., что позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 г.
16 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что утверждения о возможном нападении России на ЕС или НАТО являются «смехотворными». Он отметил, что Москва не располагает достаточными ресурсами для такого шага, но предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине повышает риск третьей мировой войны. По словам Орбана, нужно продемонстрировать силу за столом переговоров, а не на линии фронта.