Песков назвал неуважением заявление Мерца о желании Путина восстановить СССР

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить СССР, являются неуважением к союзникам Москвы по СНГ и другим формам интеграции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.