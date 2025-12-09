Газета
Политика

Песков назвал неуважением заявление Мерца о желании Путина восстановить СССР

Ведомости

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что президент РФ Владимир Путин хочет восстановить СССР, являются неуважением к союзникам Москвы по СНГ и другим формам интеграции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это не соответствует действительности <...> [президент РФ Владимир] Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно», – добавил он.

Говоря о заявлении Мерца о том, что Россия якобы намерена напасть на НАТО, Песков призвал прислушиваться к словам первоисточника – президента РФ.

8 декабря Мерц в эфире телеканала Das Erste объяснил рост расходов на милитаризацию стран – членов НАТО страхом перед восстановлением СССР и якобы «имеющимися у РФ планами нападения на одно из государств Североатлантического альянса».

В интервью India Today Путин говорил, что восстановление СССР исключено и бессмысленно. «Есть также вопрос рациональности. В нынешних обстоятельствах это не имеет смысла, поскольку радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации», – отметил российский лидер.

