Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле рассказали о контактах с США по мирному плану

Песков сообщил «Ведомостям», что Москва ждет итогов обсуждения с Киевом
Ведомости

Контакты с американской стороной продолжаются по имеющимся каналам после переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского главы Джаредом Кушнером. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».

«Ждем результата обсуждений США с Украиной», – сказал представитель Кремля.

2 декабря Уиткофф и Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры продолжались пять часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования и четыре других переданных России документа по этой теме.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Киева и президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отличаются. Поэтому Украина и ее европейские союзники занимаются подготовкой нового мирного плана, который они намерены направить Вашингтону в ближайшее время.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте