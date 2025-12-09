В Кремле рассказали о контактах с США по мирному плану

В Кремле рассказали о контактах с США по мирному плануПесков сообщил «Ведомостям», что Москва ждет итогов обсуждения с Киевом
Контакты с американской стороной продолжаются по имеющимся каналам после переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского главы Джаредом Кушнером. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Ждем результата обсуждений США с Украиной», – сказал представитель Кремля.
2 декабря Уиткофф и Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры продолжались пять часов. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования и четыре других переданных России документа по этой теме.
8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Киева и президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине отличаются. Поэтому Украина и ее европейские союзники занимаются подготовкой нового мирного плана, который они намерены направить Вашингтону в ближайшее время.