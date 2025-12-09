Китай и Россия провели совместное стратегическое воздушное патрулирование
Китай и Россия провели 10-е совместное стратегическое воздушное патрулирование над западной частью Тихого океана и Восточно-Китайским морем. Об этом сообщили в министерстве обороны КНР.
Патрулирование прошло согласно годовому плану сотрудничества.
6 декабря китайские и российские военные провели третьи совместные противоракетные учения на территории России. Минобороны Китая сообщило, что учения не были направлены против какой-либо третьей стороны и не были связаны с текущей международной и региональной обстановкой.
С 1 по 5 августа в Японском море проходили совместные военно-морские учения России и Китая под названием «Морское взаимодействие – 2025». Целью мероприятия назван обмен опытом моряков военно-морского флота России и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.