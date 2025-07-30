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Главная / Политика /

Россия и КНР проведут учения военно-морских сил в Японском море

Ведомости

Совместные военно-морские учения России и Китая под названием «Морское взаимодействие – 2025» пройдут 1-5 августа в Японском море, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Учения будут состоять из береговой и морской частей. Целью мероприятия назван обмен опытом моряков военно-морского флота (ВМФ) России и военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая. Учение не направлено против других стран, а носит оборонительный характер, уточнили в пресс-службе.

Штаб руководства развернут во Владивостоке. Экипажи кораблей ждет культурная и спортивная программа.

Отряд кораблей РФ возглавит большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», Китая – эсминец «Шаосин», говорится в сообщении. В учении также примут участие дизель-электрические подводные лодки и морская авиация двух стран.

27 июля в России отмечается День ВМФ. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи присоединился к участникам оперативных учений «Июльский шторм», с 23 июля проходивших в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

Как сообщали в Минобороны, корабельные группы Тихоокеанского флота выполнили совместные артиллерийские стрельбы, а военные ракетно-артиллерийской боевой части патрульного корабля «Виктор Великий» Балтийского флота успешно провели ракетную стрельбу по воздушной цели из ЗРК «Тор-М2» морского базирования.

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