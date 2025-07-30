Ведомости&

Учения будут состоять из береговой и морской частей. Целью мероприятия назван обмен опытом моряков военно-морского флота (ВМФ) России и военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая. Учение не направлено против других стран, а носит оборонительный характер, уточнили в пресс-службе.