Ведомости&

Россия и КНР проведут учения военно-морских сил в Японском море
Совместные военно-морские учения России и Китая под названием «Морское взаимодействие – 2025» пройдут 1-5 августа в Японском море, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Учения будут состоять из береговой и морской частей. Целью мероприятия назван обмен опытом моряков военно-морского флота (ВМФ) России и военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая. Учение не направлено против других стран, а носит оборонительный характер, уточнили в пресс-службе.
Штаб руководства развернут во Владивостоке. Экипажи кораблей ждет культурная и спортивная программа.
Отряд кораблей РФ возглавит большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», Китая – эсминец «Шаосин», говорится в сообщении. В учении также примут участие дизель-электрические подводные лодки и морская авиация двух стран.
27 июля в России отмечается День ВМФ. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи присоединился к участникам оперативных учений «Июльский шторм», с 23 июля проходивших в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.
Как сообщали в Минобороны, корабельные группы Тихоокеанского флота выполнили совместные артиллерийские стрельбы, а военные ракетно-артиллерийской боевой части патрульного корабля «Виктор Великий» Балтийского флота успешно провели ракетную стрельбу по воздушной цели из ЗРК «Тор-М2» морского базирования.