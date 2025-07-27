В учениях «Июльский шторм» участвовали 150 боевых кораблей и судов обеспечения

27 июля в России отмечается День Военно-морского флота (ВМФ). Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи присоединился к участникам учений «Июльский шторм», которые с 23 июля проходят в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.