В учениях «Июльский шторм» участвовали 150 боевых кораблей и судов обеспечения
В оперативных учениях «Июльский шторм» задействовали более 150 боевых кораблей и судов обеспечения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В учениях приняли участие 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, более 15 000 военнослужащих.
Целью операции стала проверка готовности группировок сил флотов и Каспийской флотилии к «решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники».
27 июля в России отмечается День Военно-морского флота (ВМФ). Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи присоединился к участникам учений «Июльский шторм», которые с 23 июля проходят в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.
Как сообщали в Минобороны, корабельные группы Тихоокеанского флота выполнили совместные артиллерийский стрельбы, а военные ракетно-артиллерийской боевой части патрульного корабля «Виктор Великий» Балтийского флота успешно провели ракетную стрельбу по воздушной цели из ЗРК «Тор-М2» морского базирования.