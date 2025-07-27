Путин в День ВМФ по видеосвязи проверил ход учений флота

В Кремле ранее сообщили, что глава государства 27 июля будет работать в Санкт-Петербурге, где проследит за учениями ВМФ и примет доклады адмиралов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин посмотрит часть учебных стрельб и пообщается с российскими военачальниками. В планах главы государства – посещение Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Там студенты, как отметили в Кремле, «фактически работают над созданием новых установок, новых технологий», которые используются в судостроении. Путину также покажут молодежное конструкторское бюро и спортивный объект.