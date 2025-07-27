Путин в День ВМФ по видеосвязи проверил ход учений флота
Президент России Владимир Путин в День Военно-морского флота (ВМФ) по видеосвязи присоединился к участникам учений «Июльский шторм», которые с 23 июля проходят в операционных зонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Об этом пишет ТАСС.
В Кремле ранее сообщили, что глава государства 27 июля будет работать в Санкт-Петербурге, где проследит за учениями ВМФ и примет доклады адмиралов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин посмотрит часть учебных стрельб и пообщается с российскими военачальниками. В планах главы государства – посещение Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Там студенты, как отметили в Кремле, «фактически работают над созданием новых установок, новых технологий», которые используются в судостроении. Путину также покажут молодежное конструкторское бюро и спортивный объект.
Минобороны РФ сообщало, что 27 июля корабельные группы Тихоокеанского флота выполнили совместные артиллерийский стрельбы. Военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части патрульного корабля «Виктор Великий» Балтийского флота успешно провели ракетную стрельбу по воздушной цели из ЗРК «Тор-М2» морского базирования. Кроме того, экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К отработали тактику ведения воздушного боя с БПЛА.