Путин начал церемонию вручения госнаград Героям России

8 декабря Кремль сообщал, что в День героев Отечества Путин вручит Героям России медали «Золотая Звезда». На торжественное мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников – Герои Советского Союза, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия и награжденные тремя и более орденами Мужества.