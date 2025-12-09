Путин начал церемонию вручения госнаград Героям России
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца началась церемония вручения государственных наград, приуроченная ко Дню героев Отечества. Трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.
Награды военнослужащим вручит президент России Владимир Путин. Глава государства уточнил, что награды вручаются тем, кто был удостоен звания Героя России. По его словам, они проявили «исключительные мужество и доблесть, выполняя задачи в зоне специальной военной операции».
«За каждым героическим поступком – прочная ценностная основа, благородство помыслов, неукротимая воля, верность своему долгу и принципам. Все эти качества в полной мере присущи людям, для которых готовность рисковать собственной жизнью ради достижений страны – неотъемлемая часть профессии», – сказал глава государства перед вручением госнаград.
Одна из наград была вручена посмертно – семье сержанта Никиты Афанасьева. Ее приняли мать и вдова покойного бойца.
8 декабря Кремль сообщал, что в День героев Отечества Путин вручит Героям России медали «Золотая Звезда». На торжественное мероприятие приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников – Герои Советского Союза, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия и награжденные тремя и более орденами Мужества.