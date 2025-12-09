Япония создает «ракетный архипелаг» возле Тайваня для противодействия Китаю
Япония активно укрепляет свою оборонительную инфраструктуру вдоль островов Рюкю, которые тянутся на 160 км и почти достигают Тайваня, сообщает Bloomberg. Это крупнейшее усиление японской армии за последние 40 лет и часть плана по сдерживанию Китая на фоне растущей региональной напряженности.
Токио размещает новые военные подразделения, включая истребители F-35, на крупном острове Кюсю и увеличивает свое присутствие на Окинаве, где находятся американские морпехи. Окинава может стать одной из первых целей в случае конфликта вокруг Тайваня.
Эти меры принимаются на фоне ухудшения отношений между Токио и Пекином. Китай требует от японского премьер-министра Санаэ Такаити отказаться от заявлений о возможном военном вмешательстве Японии, если Пекин попытается захватить Тайвань. В минувшие выходные китайский истребитель направил радар на японские самолеты, что было воспринято Японией как опасная провокация.
Bloomberg подчеркивает, что создаваемая инфраструктура превращает острова Рюкю в мощный «ракетный архипелаг», который должен замедлить любое военное наступление Китая в регионе.
27 ноября Bloomberg писал, что правительство Японии опровергло сообщения о том, что президент США Дональд Трамп посоветовал Такаити не провоцировать Китай по вопросу суверенитета Тайваня.