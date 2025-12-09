Япония создает «ракетный архипелаг» возле Тайваня для противодействия Китаю

Эти меры принимаются на фоне ухудшения отношений между Токио и Пекином. Китай требует от японского премьер-министра Санаэ Такаити отказаться от заявлений о возможном военном вмешательстве Японии, если Пекин попытается захватить Тайвань. В минувшие выходные китайский истребитель направил радар на японские самолеты, что было воспринято Японией как опасная провокация.