Власти Японии опровергли сообщения о просьбе Трампа не провоцировать Китай
Правительство Японии опровергло сообщения о том, что президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Санаэ Такаити не провоцировать Китай по вопросу суверенитета Тайваня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главного секретаря японского кабинета министров Минору Кихара.
Он добавил, что лидеры двух стран подтвердили тесное сотрудничество между США и Японией. Кихара не поделился другими деталями телефонного разговора Трампа и Такаити, в ходе которого якобы была озвучена данная просьба.
27 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп в мягкой форме посоветовал Такаити не провоцировать Пекин в вопросе суверенитета Тайваня.
7 ноября на первых парламентских дебатах в статусе премьера Такаити заявила, что, «если будут использованы боевые корабли и морская блокада повлечет за собой применение силы, я считаю, что это по любым меркам будет представлять ситуацию, угрожающую выживанию Японии». Это подразумевало, что тем самым будут юридически соблюдены критерии 2015 г. для мобилизации сил самообороны Японии и откроется право их участия в военном конфликте.
10 ноября японский премьер пояснила, что это были лишь «гипотетические» высказывания о «худшем» из возможных сценариев. Она пообещала впредь воздержаться от подобного, но брать свои слова обратно не стала, а МИД назвал ее слова личным мнением.