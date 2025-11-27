Власти Японии опровергли сообщения о просьбе Трампа не провоцировать Китай

7 ноября на первых парламентских дебатах в статусе премьера Такаити заявила, что, «если будут использованы боевые корабли и морская блокада повлечет за собой применение силы, я считаю, что это по любым меркам будет представлять ситуацию, угрожающую выживанию Японии». Это подразумевало, что тем самым будут юридически соблюдены критерии 2015 г. для мобилизации сил самообороны Японии и откроется право их участия в военном конфликте.