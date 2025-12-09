Путин: вся политика России строится вокруг семьи и Родины

По словам президента, семья играет ключевую роль в формировании личности. «Все куется в семье. В семье на ноги становится человек. И физически, и морально. Все закладывается в семье. Поэтому и вся наша политика вокруг семей и складывается», – сказал Путин. Он отметил, что результаты такой политики могут быть разными, но общий стратегический вектор неизменен – развитие должно опираться на семью и на Родину.