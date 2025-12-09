Путин: вся политика России строится вокруг семьи и Родины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вся государственная политика России строится вокруг поддержки семьи и служения Родине. Об этом он сказал, выступая в Георгиевском зале Кремля перед церемонией вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России.
По словам президента, семья играет ключевую роль в формировании личности. «Все куется в семье. В семье на ноги становится человек. И физически, и морально. Все закладывается в семье. Поэтому и вся наша политика вокруг семей и складывается», – сказал Путин. Он отметил, что результаты такой политики могут быть разными, но общий стратегический вектор неизменен – развитие должно опираться на семью и на Родину.
23 октября Путин сказал, что решение демографических проблем начинается с каждой семьи. Тогда он отмечал, что многое зависит от мировоззрения людей и возрождения подлинных семейных традиций.
Обращаясь к молодежи, Путин тогда призвал не откладывать рождение детей, указав, что желание сначала добиться профессиональных успехов нередко приводит к упущенным возможностям для создания семьи. Он подчеркнул, что молодые люди не должны выбирать между карьерой и родительством – при поддержке государства это можно успешно совмещать.