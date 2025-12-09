Газета
Трамп заявил об огромном потенциале Крыма

Ведомости

Президент США Дональд Трамп назвал Крым красивым, а также отметил его огромный потенциал. Об этом он заявил в интервью Politico.

«Крым был сердцем <...> Он со всех четырех сторон окружен водой, в самом теплом регионе. У него есть только небольшой участок суши, чтобы добраться до основной части. Я имею в виду, Крым огромный. <...> Там лучшая погода, лучшее все», – отметил американский лидер.

Крым – полуостров в северной части Черного моря, с северо-востока омывающийся Азовским морем. Полуостров почти полностью омывается морем и соединяется с сушей узким Перекопским перешейком, а также Крымским мостом. С 2014 г. Крым является частью России.

В августе Трамп говорил, что невозможна ситуация, при которой Крым будет отдан Украине.

