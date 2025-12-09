Трамп заявил об огромном потенциале Крыма

«Крым был сердцем <...> Он со всех четырех сторон окружен водой, в самом теплом регионе. У него есть только небольшой участок суши, чтобы добраться до основной части. Я имею в виду, Крым огромный. <...> Там лучшая погода, лучшее все», – отметил американский лидер.