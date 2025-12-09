Лукашенко назвал запредельными идеи ЕС о разрыве контактов с РФ и Минском

«Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, – пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать», – отметил Лукашенко.