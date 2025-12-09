Лукашенко назвал запредельными идеи ЕС о разрыве контактов с РФ и Минском
Западные политики выдвигают «запредельные» идеи по разрыву контактов с Минском и Москвой. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, задаваясь вопросом, посещают ли они психиатра. Его слова передает «БелТа».
В пример он привел слова президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о рассмотрении возможности полного демонтажа железнодорожных участков, которые ведут в Россию.
«Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, – пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать», – отметил Лукашенко.
Президент Белоруссии также напомнил о случае, когда бывший президент Узбекистана приказал разобрать железную дорогу в Таджикистан и посадить там деревья. В результате дорогу разобрали за неделю, а позже восстановили.
27 ноября Ринкевичс говорил, что правительство Латвии планирует обсудить вопрос демонтажа железной дороги с национальными вооруженными силами и проконсультироваться с Литвой и Эстонией. По его словам, министерства должны представить свои предложения по данному вопросу к концу 2025 г. Окончательное решение будет принято не раньше начала 2026 г. после оценки всех аспектов, включая сроки, объем работ и социально-экономические последствия.