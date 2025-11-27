Латвия рассматривает возможность полного демонтажа ведущих в РФ железных дорог

«Плохо, что нет подробностей и ясности, из-за чего общественность напрасно тревожат. В Риге что-то говорят, а в Латгалии об этом не знают, создаются опасения и дезинформация», – сказал Ринкевичс, добавив, что обсуждения демонтажа железнодорожных путей в соцсетях были излишне эмоциональными.