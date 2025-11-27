Латвия рассматривает возможность полного демонтажа ведущих в РФ железных дорог
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил о рассмотрении возможности полного демонтажа железнодорожных участков, которые ведут в Россию. Правительство планирует обсудить этот вопрос с национальными вооруженными силами и проконсультироваться с Литвой и Эстонией. Слова лидера страны приводит LSM+.
По словам Ринкевичса, министерства должны представить свои предложения по данному вопросу к концу 2025 г. Окончательное решение будет принято не раньше начала 2026 г. после оценки всех аспектов, включая сроки, объем работ и социально-экономические последствия.
«Плохо, что нет подробностей и ясности, из-за чего общественность напрасно тревожат. В Риге что-то говорят, а в Латгалии об этом не знают, создаются опасения и дезинформация», – сказал Ринкевичс, добавив, что обсуждения демонтажа железнодорожных путей в соцсетях были излишне эмоциональными.
В октябре Латвия обязала покинуть страну более 800 граждан России, писала Politico. Россияне подпали под действие второй «волны» миграционных поправок. Им предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего необходимо сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские анкеты.
15 октября в Госдуму внесли проект заявления о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.