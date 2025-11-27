Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Латвия рассматривает возможность полного демонтажа ведущих в РФ железных дорог

Ведомости

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил о рассмотрении возможности полного демонтажа железнодорожных участков, которые ведут в Россию. Правительство планирует обсудить этот вопрос с национальными вооруженными силами и проконсультироваться с Литвой и Эстонией. Слова лидера страны приводит LSM+.

По словам Ринкевичса, министерства должны представить свои предложения по данному вопросу к концу 2025 г. Окончательное решение будет принято не раньше начала 2026 г. после оценки всех аспектов, включая сроки, объем работ и социально-экономические последствия. 

«Плохо, что нет подробностей и ясности, из-за чего общественность напрасно тревожат. В Риге что-то говорят, а в Латгалии об этом не знают, создаются опасения и дезинформация», – сказал Ринкевичс, добавив, что обсуждения демонтажа железнодорожных путей в соцсетях были излишне эмоциональными.

Захарова рассказала о причинах ненависти Латвии к России

Политика / Международные отношения

В октябре Латвия обязала покинуть страну более 800 граждан России, писала Politico. Россияне подпали под действие второй «волны» миграционных поправок. Им предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС), для чего необходимо сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские анкеты. 

15 октября в Госдуму внесли проект заявления о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь