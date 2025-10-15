В Госдуму внесли проект о недопустимости политики Латвии в отношении граждан РФ
В Госдуму внесли проект заявления о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан. Это следует из соответствующего документа.
Автором инициативы выступил комитет Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Нижняя палата парламента рекомендовала правительству РФ проработать ответные меры в отношении Риги из-за депортации граждан РФ, а также проработать меры поддержки россиян, проживающих в Латвии.
В заявлении Госдумы говорится, что депутаты нижней палаты осуждают действия Латвии. Они обратили внимание, что решение о депортации граждан РФ негативно повлияло, в первую очередь, на людей преклонного возраста, которые «в силу объективных причин сталкиваются с невозможностью прохождения унизительных процедур».
«Власти Латвии в своей оголтелой русофобии скатились к требованию о знании национального языка даже глухонемыми и слепыми. Достоверно известно о смертях нескольких пожилых людей в ходе экзамена, устроенного для пересмотра вида на жительство в Латвии, а также о случаях суицида не прошедших экзаменационное испытание», – говорится в документе.
11 октября Латвия обязала более 800 граждан России уехать из страны до 13 октября. Об этом сообщало Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью управления по делам гражданства и миграции страны. Эти лица подпали под действие второй «волны» миграционных поправок. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС). Для этого требуется сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские анкеты.
В посольстве пояснили, что, согласно законодательству Латвии, наступление данного срока не предполагает автоматически немедленную «депортацию». Кроме того, граждан России, проживающих в Латвии без статуса жителя ЕС, могут депортировать из страны не ранее чем через 30 дней после получения официального уведомления.