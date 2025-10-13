Газета
Главная / Политика /

Депортация россиян из Латвии возможна через 30 дней после вручения решения

Ведомости

Граждан России, проживающих в Латвии без статуса жителя ЕС, могут депортировать из страны не ранее чем через 30 дней после получения официального уведомления. Об этом сообщило посольство РФ в Риге.

11 октября Латвия обязала более 800 граждан России уехать из страны до 13 октября. Об этом сообщало Politico со ссылкой на директора по связям с общественностью управления по делам гражданства и миграции страны. Эти лица подпали под действие второй «волны» миграционных поправок. Россиянам предлагалось оформить статус постоянного жителя ЕС (СПЖ ЕС). Для этого требуется сдать экзамен по латышскому языку и заполнить антироссийские анкеты.

В посольстве пояснили, что, согласно законодательству Латвии, наступление данного срока не предполагает автоматически немедленную «депортацию».

«Такая процедура может быть предпринята по истечении 30-дневного срока с момента персонального вручения соответствующего решения сотрудником госпрогранохраны Латвии», – уточнили в дипмиссии (цитата по «РИА Новости»).

В посольстве подчеркнули, что говорить о немедленной депортации россиян преждевременно.

13 октября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение о депортации граждан РФ из Латвии за незнание латышского языка массовым нарушением прав человека.

