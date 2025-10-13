Газета
Главная / Политика /

Москалькова назвала высылку россиян из Латвии массовым нарушением прав человека

Ведомости

Решение о депортации российских граждан из Латвии за незнание латышского языка является массовым нарушением прав человека, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Мы имеем дело с беспрецедентным, массовым нарушением прав человека, с нарушением всех международных норм и правил. Потому что люди подвергаются репрессиям исключительно по одному признаку их отношения к русской национальности, к русской культуре, их отношения к России», – сказала омбудсмен (цитата по ТАСС).

13 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне, проживающие в Латвии, но не прошедшие проверку на знание латышского языка или обязательную проверку в службе безопасности, могут построить свою жизнь в России.

10 октября Politico сообщала, что республика обязала более 800 граждан России покинуть страну до 13 октября из-за несоблюдения миграционных норм. По данным издания, от новых законов пострадало примерно 30 000 россиян. Из них около 2600 граждан добровольно уехали из страны, 841 человек из России не предоставил документы вовремя.

