Politico назвал Трампа самым влиятельным человеком в Европе
Президент США Дональд Трамп стал самым влиятельным человеком в Европе по версии Politico. Как пишет издание, в 2025 г. никто не оказал большего влияния на Европу, чем американский лидер.
«Ясно, что Европа имеет дело с непредсказуемым, доминирующим партнером, чьи импульсы могут перевернуть континент в одночасье», – говорится в материале.
Второе место в топе Politico заняла премьер-министр Метте Фредериксен, а третье – канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Кроме того, издание отметило влияние на Европу президента РФ Владимира Путина (пятое место), председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (седьмое место), генсека НАТО Марка Рютте (восьмое место), украинского лидера Владимира Зеленского (14-е место) и др.
8 декабря Politico писало, что влияние Трампа настолько велико, что лидеры Европы могут ограничиться лишь «символическими дипломатическими протестами» и вряд ли способны выйти за рамки выражения недовольства обновленной Стратегией национальной безопасности США.