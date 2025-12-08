Politico: новая Стратегия нацбезопасности США вызвала гнев в ЕС
Один из европейских чиновников, участвовавших в обсуждении обновленной Стратегии национальной безопасности США, буквально вышел из себя, пишет Politico.
По его словам, несмотря на глубокое недовольство документом, европейские государства практически не имеют возможностей повлиять на ситуацию.
Как отмечает издание, на Дохийском форуме представитель Евросоюза (ЕС) назвал ключевые положения стратегии «крайне тревожными». Чиновник подчеркнул, что влияние президента США Дональда Трампа настолько велико, что лидеры Европы могут ограничиться лишь «символическими дипломатическими протестами» и вряд ли способны выйти за рамки подобных жестов.
Новая редакция Стратегии нацбезопасности США, которую подробно разобрали «Ведомости», вызвала широкий международный резонанс. В документе Вашингтон обосновывает отказ от ряда внешнеполитических подходов, применявшихся после окончания холодной войны, и подвергает критике политику предыдущих администраций. Россия в документе не называется угрозой или противником. Напротив, Вашингтон ставит своей целью восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Москвой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что многие положения обновленной стратегии во многом совпадают с российским видением.