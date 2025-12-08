Politico: новая Стратегия нацбезопасности США вызвала гнев в ЕС

Новая редакция Стратегии нацбезопасности США, которую подробно разобрали «Ведомости», вызвала широкий международный резонанс. В документе Вашингтон обосновывает отказ от ряда внешнеполитических подходов, применявшихся после окончания холодной войны, и подвергает критике политику предыдущих администраций. Россия в документе не называется угрозой или противником. Напротив, Вашингтон ставит своей целью восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Москвой.