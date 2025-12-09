Газета
Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Финеасом Барнумом

Ведомости

Лидер США Дональд Трамп сравнил украинского президента Владимира Зеленского с основателем бродячего цирка, шоуменом Финеасом Тейлором Барнумом, который «любой товар в любое время». Об этом он заявил в интервью изданию Politico. 

«Знаете, он отличный продавец. <...> Он заставил мошенника [бывшего президента США] Джо Байдена дать ему $350 млрд. И посмотрите, что это ему дало. Около 25% его страны пропало», – заявил американский лидер. 

Трамп также рассказал, что на первой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Зеленский заявил, что хочет «вернуть Крым, и мы будем членом НАТО». По словам американского лидера, Зеленский озвучил это «не очень любезно». 

В том же интервью Трамп говорил, что Зеленскому пора начать соглашаться с предложениями, потому что он проигрывает на поле боя. «Они потеряли много территорий еще до того, как я вмешался», – сказал президент США.

