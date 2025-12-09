Трамп: Зеленскому пора начать соглашаться с предложениями, ведь он проигрывает
Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора начать соглашаться с предложениями, потому что он проигрывает на поле боя, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Politico.
«Они потеряли много территорий еще до того, как я вмешался», – сказал американский лидер.
8 декабря Зеленский заявил, что участники переговоров по Украине по-прежнему расходятся во мнениях по территориальному вопросу. Элементы плана от США требуют дальнейших обсуждений, включая гарантии безопасности. Зеленский хочет получить ответ, как Украину защитят европейские партнеры.
26 ноября глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала неверным утверждение, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. По словам Каллас, если бы Россия могла завоевать Украину, она бы уже это сделала. Она заявила, что Москва якобы не может достичь своих целей на фронте, поэтому попытается добиться своего с помощью переговоров.