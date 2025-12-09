Трамп: Зеленскому пора начать соглашаться с предложениями, ведь он проигрывает

26 ноября глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас назвала неверным утверждение, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. По словам Каллас, если бы Россия могла завоевать Украину, она бы уже это сделала. Она заявила, что Москва якобы не может достичь своих целей на фронте, поэтому попытается добиться своего с помощью переговоров.