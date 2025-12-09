Газета
Белоруссия установила оператора упавшего в Гродно беспилотника

Правоохранительные органы Белоруссии установили оператора литовского дрона, упавшего в городе Гродно, сообщил госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович в интервью телеканалу «Первый информационный», передают «РИА Новости».

Его нашли по камерам видеонаблюдения. В настоящий момент органы ищут оператора.

Вольфович рассказал, что Белоруссия не стала раздувать скандал из-за незаконного вторжения беспилотника, чтобы не ссориться с соседями.

1 декабря в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас, которому заявили протест в связи с нарушением государственной границы республики беспилотником.

Литовский дрон незаконно вторгся в воздушное пространство Белоруссии и упал в черте города Гродно, говорится в заявлении. Анализ обломков показал, что маршрут предполагал пролет над территорией республики в Польшу и возвращение по тому же маршруту в Литву.

